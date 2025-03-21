Какие новинки команды Ф1 привезли в Китай? Опубликован список обновлений

Какие новинки команды Ф1 привезли в Китай? Опубликован список обновленийGetty Images / Red Bull Content PoolКоманды Формулы 1 представили журналистам данные по обновлениям машин на Гран При Китая, стартовавшем в пятницу на трассе в Шанхае.
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