Силантьев рассказал о переходе в "Металлург" на просмотровом контракте

Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев рассказал, как он оказался в команде в сезоне-2023/24. По его словам, все началось с контракта на просмотр, который команда предоставила ему после того, как он отправил свое видео генеральному директору Андрею Владимировичу Разину.
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