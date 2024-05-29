Силантьев рассказал о переходе в "Металлург" на просмотровом контракте

Нападающий "Металлурга" Дмитрий Силантьев рассказал, как он оказался в команде в сезоне-2023/24. По его словам, все началось с контракта на просмотр, который команда предоставила ему после того, как он отправил свое видео генеральному директору Андрею Владимировичу Разину.