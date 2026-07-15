Фонд «Защитники Отечества» расширяет меры поддержки ветеранов СВО и их семей

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. В реабилитационном центре имени А. И. Мещерякова в Московской области состоялась семинар-сессия Фонда «Защитники Отечества», посвященная развитию системы социальной поддержки ветеранов специальной военной операции.
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