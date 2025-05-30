В Госдуме придумали, как побороть желание школьников "курить заразу"

Депутат отметил, что растет количество детей, пристрастившихся к вейпам Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил в российских школах внедрить комплексные программы "Школы здорового образа жизни", пишет "Парламентская газета".
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