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В Сочи чиновники пришли с проверкой на нудистский пляж

В Сочи чиновники пришли с проверкой на нудистский пляж

В большом Сочи проверка пришла на нелегальный нудистский пляж в Солониках. Как сообщает администрация города, контроль за соблюдением правил поведения в общественных местах и безопасностью на воде ведут сотрудники, закрепленные за официальными пляжными территориями.

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