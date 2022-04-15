Кожух, братина, мизгирь: знаете ли вы язык своих предков - тест

Кожух, братина, мизгирь: знаете ли вы язык своих предков - тест

В прошлом эти слова были в обиходе, а сегодня единицы верно назовут их значения. Попробуйте и вы угадать, что означали эти слова из старорусского языка.

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