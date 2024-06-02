Смерть кошки в салоне Utair расследует прокуратура

Кошка Маруся погибла от жары. Об этом сообщил В Telegram-канал "Осторожно, Москва".Домашняя любимица не смогла выдержать перелёт из Москвы в Турцию вследствие высокой температуры в салоне самолета и нехватки воздуха.
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