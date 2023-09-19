1932 год. Расход на душу населения по бюджетам союзных республик. Плакат за подписью Сталина Бывшие союзные республики должны России 11 триллионов долларов.
«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых
Комментарии
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Регина Толстоброва
Это с их надо требовать возмещение ущерба за то, что там пост роили заводы. дороги. И много другого.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А разве не доводят лично до Токаева и всей остальной братии СССР о нашем участии в становлении бывших республик и если они отрицательно реагируют , то надо принимать меры и полностью ограничивать в дотациях и выводить свои предприятия с их территорий , а карьеры по добычи полезных ископаемых развивать с поддержкой ВС
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14 час.
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