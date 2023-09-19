«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых

Это с их надо требовать возмещение ущерба за то, что там пост роили заводы. дороги. И много другого.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А разве не доводят лично до Токаева и всей остальной братии СССР о нашем участии в становлении бывших республик и если они отрицательно реагируют , то надо принимать меры и полностью ограничивать в дотациях и выводить свои предприятия с их территорий , а карьеры по добычи полезных ископаемых развивать с поддержкой ВС