Театр абсурда

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«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых

«Сладкая жизнь» за счёт русского народа: напоминание для забывчивых

1932 год. Расход на душу населения по бюджетам союзных республик. Плакат за подписью Сталина Бывшие союзные республики должны России 11 триллионов долларов.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Это с  их надо требовать возмещение ущерба за то, что там пост роили заводы. дороги. И много другого.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А разве не доводят лично до Токаева и всей остальной братии СССР о нашем участии в  становлении бывших республик и если они отрицательно реагируют , то надо принимать меры и полностью ограничивать в дотациях и выводить свои предприятия с их территорий , а карьеры по добычи полезных ископаемых развивать с поддержкой ВС
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14 час.

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