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По стопам матерей: 10 дочерей советских кинодив, которые тоже выбрали актерскую профессию

Для детей известных артистов творческая среда становится привычной с первых лет жизни. Закулисье театров и съемочные павильоны часто заменяют им обычные детские площадки.

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