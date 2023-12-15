Гепатолог рассказал, как многие люди "убивают" свою печень. Дело не только в алкоголе

Сергей Вялов объяснил, почему фиточаи и добавки омега-3 опасны для человекаГепатолог Сергей Вялов рассказал, что к развитию заболеваний печени приводит не только чрезмерное употребление алкоголя, но и биологически активных добавок (например, омега-3).