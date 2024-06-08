6 упражнений для беременной при нарушении работы кишечника

Чтобы решить проблему с кишечником, не стоит сразу прибегать к медикаментозной стимуляции фото: Oleg Breslavtsev/Getty Images/Moment RF ЛЕЛЯ САВОСИНА велнесс велнесс-эксперт (специалист по биомеханике движений тела, коррекции ее нарушений и расслаблению) СидимСядьте на пол у стены, согните ноги в коленях и разведите их в стороны.