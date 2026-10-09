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Актер Юра Борисов позвал на помощь Эндрю Гарфилда, когда не смог подобрать нужные слова на английском

Актер Юра Борисов позвал на помощь Эндрю Гарфилда, когда не смог подобрать нужные слова на английском

Забавный момент произошел на премьере фильма "Искусственный" в Нью-Йорке. 33-летний актёр Юра Борисов отвечал на вопросы американских журналистов, но в какой-то момент у него возникли некоторые трудности с английским языком.

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