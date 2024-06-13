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Росатом построит в Узбекистане сразу 6 реакторов для стабилизации энергосистемы страны. Подписан контракт

Росатом построит в Узбекистане сразу 6 реакторов для стабилизации энергосистемы страны. Подписан контракт

Росатом, ведущая российская компания в области атомной энергетики, подписала контракт с Ташкентом на строительство 6 ядерных реакторов взамен 2 энергоблоков ВВЭР-1200, которые Узбекистан рассматривал ранее.

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