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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

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Потанин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес достигла предела

Потанин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес достигла предела

Бизнесмен считает, что налоговая нагрузка на российский бизнес приблизилась к уровню, за которым дальнейшее усиление фискального давления может привести к сокращению бюджетных поступлений.

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