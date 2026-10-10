Потанин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес достигла предела

Бизнесмен считает, что налоговая нагрузка на российский бизнес приблизилась к уровню, за которым дальнейшее усиление фискального давления может привести к сокращению бюджетных поступлений.
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