Минобороны показало видео с уничтожением РСЗО М-270 MLRS в Сумской области

Российские военные нанесли ракетный удар по позициям украинских войск возле населенного пункта Садки в Сумской области, уничтожив реактивную систему залпового огня (РСЗО) М-270 MLRS американского производства.
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