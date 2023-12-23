«Милан» рассматривает увольнение Пиоли после 2:2 с «Салернитаной». Боссов не устраивают результаты и число травм

Разговоры о возможной отставке усилились после ничьей с «Салернитаной» (2:2). La Gazzetta dello Sport отмечает, что боссов «Милана» не устраивают результаты и число травм (более 20 мышечных повреждений за 5 месяцев), в которых частично винят тренерский штаб.