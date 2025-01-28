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Изучая данные с телескопа, астрономы недавно обнаружили в космосе странный объект

﻿﻿Изучая данные телескопа, астрономы недавно обнаружили странный объект в космосе. Он был объявлен новым астероидом и получил название 2018 CN41 и первоначально был классифицирован как объект, сближающийся с Землей (NEO) (объект, который может приблизиться к Земле).

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