Изучая данные с телескопа, астрономы недавно обнаружили в космосе странный объект

﻿﻿Изучая данные телескопа, астрономы недавно обнаружили странный объект в космосе. Он был объявлен новым астероидом и получил название 2018 CN41 и первоначально был классифицирован как объект, сближающийся с Землей (NEO) (объект, который может приблизиться к Земле).