С января 2027 года KFC заменит Pepsi на Coca-Cola в своих ресторанах в США. Новое соглашение заключено после более чем 40-летнего сотрудничества с Pepsi.
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