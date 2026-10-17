Минтруд: пособие по безработице в 2027 году достигнет 16 966 рублей. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков сообщил, что в 2027 году размер пособия по безработице составит почти 17 тысяч рублей — а именно 16 966 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как поддержать ра...
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым