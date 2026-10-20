На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек 49-летний каменщик Эдима Мартинс из бразильского города Императрис в 2020 году подписался на аккаунт Джессики Оливейры в социальных сетях и очень сильно увлёкся виртуальной красавицей.
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