На аккаунт подписаны около 300 тысяч человек 49-летний каменщик Эдима Мартинс из бразильского города Императрис в 2020 году подписался на аккаунт Джессики Оливейры в социальных сетях и очень сильно увлёкся виртуальной красавицей.