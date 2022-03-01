Фонтанка

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  • Павел К
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    Ракицкий, а где ты был, когда бандеровцы убивали людей НА Украине втечение 8-ми лет? Только сейчас  проснулся?Защитник «Зенита»...
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