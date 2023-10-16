МИД Швеции совестно с Бельгией разыскивает напавшего на болельщиков в Брюсселе

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что власти Швеции тесно сотрудничают с властями Бельгии с целью найти мужчину, устроившего стрельбу по шведским футбольным болельщикам в Брюсселе, передает РИА Новости.