МИД Швеции совестно с Бельгией разыскивает напавшего на болельщиков в Брюсселе

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что власти Швеции тесно сотрудничают с властями Бельгии с целью найти мужчину, устроившего стрельбу по шведским футбольным болельщикам в Брюсселе, передает РИА Новости.
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