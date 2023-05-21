Народные Новости

1 090 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Ранее ливершольц не рассматривал и передачу танков, однако дон-бидон распорядился, и - нате вам танки, дорогие укрофа...Шольц: Германия н...
  • Раиса Петина
    Фашистам уже нечем зад подтирать? Применяйте навыки облизывания!Бундесвер решил п...
  • Алекс Сэм
    Естественно, кому такое угробище нужно.Певица Ольга Бузо...

В России разработали систему обхода средств ПВО для беспилотников

В России разработали систему обхода средств ПВО для беспилотников

Российские беспилотники будут оснащать специальной системой, которая позволит обходить вражеские средства противовоздушной обороны за счет передачи ложного сигнала, сообщил Егор Щербаков, ответственный за направление БПЛА на Обуховском заводе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх