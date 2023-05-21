В России разработали систему обхода средств ПВО для беспилотников

Российские беспилотники будут оснащать специальной системой, которая позволит обходить вражеские средства противовоздушной обороны за счет передачи ложного сигнала, сообщил Егор Щербаков, ответственный за направление БПЛА на Обуховском заводе.
Российские беспилотники будут оснащать специальной системой, которая позволит обходить вражеские средства противовоздушной обороны за счет передачи ложного сигнала, сообщил Егор Щербаков, ответственный за направление БПЛА на Обуховском заводе.
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