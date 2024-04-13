На Сахалине 9-классница прикуривала от Вечного огня: что известно об инциденте Евгения КомароваМанипуляции с Вечным огнем, даже не угрожающие целостности монумента, могут иметь в России серьезные последствия.
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