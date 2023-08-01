В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

Геннадий Бережнов Чего там делать то? Слушать как брешут в ООН, а доносить своё видение там просто не кому!

СМ Сергей Медведев Зачем сейчас ВВП куда-либо ездить?Кругом санкции в отношении России и ненависть,которую щедро культивирует Запад в отношении России.