В сентябре там состоится Генассамблея ООН Президент России Владимир Путин пока не планировал поездку на Генассамблею ООН, которая состоится в сентябре текущего года в Нью-Йорке.
В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Чего там делать то? Слушать как брешут в ООН, а доносить своё видение там просто не кому!
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18 час.
СМ
Сергей Медведев
Зачем сейчас ВВП куда-либо ездить?Кругом санкции в отношении России и ненависть,которую щедро культивирует Запад в отношении России.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЕХАТЬ В ЛОГОВО ВРАГА ?????????????? ВВП ДОСТАТОЧНО УМЕН И ОПЫТЕН, ЧТОБЫ НЕ ДОСТАВИТЬ НАГЛОСАКСАМ ТАКОГО УДОВОЛЬСИВИЯ !!! ПО ВИДЕОСВЯЗИ, ВСЕ ЧТО ДУМАЕШЬ СКАЗАТЬ МОЖНО !!!!
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11 час.
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