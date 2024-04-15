Седьмой день квалификации Чемпионата мира 2024: Стюарт Бинхэм выиграл напряженный матч у Кэррингтона

Стюарт Бинхэм благодаря отличному камбэку выиграл напряженный матч у Стюарта Кэррингтона, Луис Хиткоут одержал сокрушительную победу над Эллиотом Слессором, Чжоу Юэлун разгромил Джеймса Кэхилла, Джек Джонс обыграл Джейми Кларка, Стивен Магуайр нанес поражение Эшли Хагиллу, а Юань Сыцзюнь завершил поединок против Майкла Уайта с преимуществом в два фрейма в третьем раунде квалификации Чемпионата мира 2024, сообщает WST.