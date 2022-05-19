Генконсульство РФ в Хьюстоне смогло разморозить банковский счет

Генеральное консульство Российской Федерации в американском городе Хьюстон решило все вопросы с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта, сообщил в четверг, 19 мая, генеральный консул РФ в США Александр Захаров.
Генеральное консульство Российской Федерации в американском городе Хьюстон решило все вопросы с возобновлением банковского обслуживания, которое было приостановлено с марта, сообщил в четверг, 19 мая, генеральный консул РФ в США Александр Захаров.
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