Россия отказала Казахстану: "Не Путин, так новую беду найдут"

А где у нас излишки воды? Надо что бы Ледовитый океан обмелел?

СМ

Сергей Медведев

На голодной изжоге перетопчутся! В 80-е годы вынашивался утопический план поворота северных рек России в безводные степи Средней Азии.Как не странно,но у этого проекта были сторонники.Очень хорошо,что у учёных АН СССР возобладал разум и утопический проект был отвергнут.Почти сорок лет прошло,казахский владыка размечтался реализовать отвергнутый проект 80-х годов уже в 21 веке.За счёт России,разумеется.Не жирно ли будет?Ленту скотч для губ не подарить?У меня рулон дома лежит.