Царьград

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Россия отказала Казахстану: "Не Путин, так новую беду найдут"

Россия отказала Казахстану: "Не Путин, так новую беду найдут"

Правительство России отказалось предоставлять избытки прессной воды своих рек для решения дефицита таковой в соседнем Казахстане.

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Комментарии
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Серж Южанин
Ответ России!..
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13 час.
ВС
Валерий Соловьев
А где у нас излишки воды? Надо что бы Ледовитый океан обмелел?
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11 час.
СМ
Сергей Медведев
На голодной изжоге перетопчутся! В 80-е годы вынашивался утопический план поворота северных рек России в безводные степи Средней Азии.Как не странно,но у этого проекта  были сторонники.Очень хорошо,что у учёных АН СССР возобладал разум и утопический проект был отвергнут.Почти сорок лет прошло,казахский владыка размечтался реализовать отвергнутый проект 80-х годов уже в 21 веке.За счёт России,разумеется.Не жирно ли будет?Ленту скотч для губ не подарить?У меня рулон дома лежит.
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9 час.

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