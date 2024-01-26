Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Байден заявил, что готов принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

Американский президент Джо Байден готов принять жесткие меры для пресечения нелегальной миграции. Если их одобрит Конгресс США, то глава государства получит новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, если она перегружена.

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