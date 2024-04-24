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Земский Вестник

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  • Игорь Петров
    ❗️Заместитель мин...
  • Искандер
    Неправильная формулировка у вас уважаемый! Должно быть так: НАЧАЛЬНИК должен уйти вместе с подчиненным!!!❗️Заместитель мин...
  • виктор сапожков
    Подчиненный должен уйти вместе с начальником - одна шайка лейка.❗️Заместитель мин...

⚡️Замминистр обороны отправлен в СИЗО⚡️ Тимур Иванов, задержанный вчера по подозрению во взяточничестве, решением Басманного суда отправлен в СИЗО на два месяца.

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