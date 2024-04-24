⚡️Замминистр обороны отправлен в СИЗО⚡️ Тимур Иванов, задержанный вчера по подозрению во взяточничестве, решением Басманного суда отправлен в СИЗО на два месяца.
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⚡️Замминистр обороны отправлен в СИЗО⚡️ Тимур Иванов, задержанный вчера по подозрению во взяточничестве, решением Басманного суда отправлен в СИЗО на два месяца.
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