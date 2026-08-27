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Захарова: Трамп мог сделать выводы после лжи Зеленского о Starlink

Захарова: Трамп мог сделать выводы после лжи Зеленского о Starlink

Президент США Дональд Трамп имел возможность сделать соответствующие выводы после разоблачения лжи Владимира Зеленского о якобы готовности SpaceX разрешить использование Starlink для нанесения ударов вглубь России.

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