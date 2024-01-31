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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Стала известна причина сбоя в Рунете 30 января

Стала известна причина сбоя в Рунете 30 января

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя российского сегмента интернета, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .

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