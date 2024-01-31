Стала известна причина сбоя в Рунете 30 января

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Несовершенство программного обеспечения для создания ключей шифрования стало причиной сбоя российского сегмента интернета, сообщили в пресс-службе Координационного центра доменов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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