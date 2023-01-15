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«Грозился пристрелить». Звёздные пары, где бывший повёл себя хуже врага

«Грозился пристрелить». Звёздные пары, где бывший повёл себя хуже врага

Марина Ладынина и Иван Пырьев Народной артистке СССР Марине Ладыниной завидовали многие актрисы. Ещё бы — муж, легенда «Мосфильма» народный артист СССР Иван Пырьев, снимал красавицу-жену в своих знаменитых фильмах, любимых миллионами зрителей.

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