«Грозился пристрелить». Звёздные пары, где бывший повёл себя хуже врага

Марина Ладынина и Иван Пырьев Народной артистке СССР Марине Ладыниной завидовали многие актрисы. Ещё бы — муж, легенда «Мосфильма» народный артист СССР Иван Пырьев, снимал красавицу-жену в своих знаменитых фильмах, любимых миллионами зрителей.