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BIOMED® представляет улучшенную формулу и новый дизайн упаковки пасты SUPERWHITE

BIOMED® представляет улучшенную формулу и новый дизайн упаковки пасты SUPERWHITE

Встречайте обновленную пасту Biomed® SUPERWHITE с натуральным маслом кокоса!Встречайте обновленную пасту Biomed® SUPERWHITE с натуральным маслом кокоса!Biomed® представляет обновленную линию зубных паст с улучшенной формулой в новой упаковке.

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