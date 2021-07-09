BIOMED® представляет улучшенную формулу и новый дизайн упаковки пасты SUPERWHITE

Встречайте обновленную пасту Biomed® SUPERWHITE с натуральным маслом кокоса!Встречайте обновленную пасту Biomed® SUPERWHITE с натуральным маслом кокоса!Biomed® представляет обновленную линию зубных паст с улучшенной формулой в новой упаковке.