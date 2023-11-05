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Мировое обозрение

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TSMC должна определиться с выбором места для строительства 1-нм предприятия к 2025 году

TSMC должна определиться с выбором места для строительства 1-нм предприятия к 2025 году

Как стало известно в прошлом месяце, TSMC не удалось получить земельный участок для строительства будущего передового предприятия по обработке кремниевых пластин на сервере Тайваня, поскольку этому воспротивились местные жители.

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