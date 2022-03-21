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Крикунов о «Металлурге»: «Воробьеву не надо мешать работать. В серии с «Авангардом» все впереди»

Владимир Крикунов считает, что у «Металлурга» есть шансы выбить «Авангард» из плей-офф КХЛ. – Да, пока у «Металлурга» не все получается в этой серии.

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