Шедевр, написанный ослом

У многих наверняка был такой опыт: оценивая произведение искусства, они невольно задумываются: «Что это? Каков был творческий замысел автора? Кто определил, что это шедевр?» В 1910 году произошла весьма интригующая история.
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