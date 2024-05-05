Repubblica: НАТО установила красные линии, чтобы оправдать ввод войск на Украину

НАТО установила две красные линии для России на фоне провалов ВСУ на фронте. Так, Североатлантический альянс может отправить войска на Украину в случае успехов армии РФ или «провокаций» со стороны Москвы, пишет газета La Repubblica.
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