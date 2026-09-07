Российские десантники из группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области в ходе штурма взяли под контроль опорный пункт украинских формирований с капитальными подземными сооружениями, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше разоблач...
- В Польше разоблач...
- Последние дни Зел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым