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Аргументы и Факты

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На ореховском направлении российские бойцы взяли штурмом укрепрайон ВСУ

На ореховском направлении российские бойцы взяли штурмом укрепрайон ВСУ

Российские десантники из группировки войск «Днепр» на ореховском направлении в Запорожской области в ходе штурма взяли под контроль опорный пункт украинских формирований с капитальными подземными сооружениями, сообщили в Министерстве обороны России.

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