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В столице пройдут мероприятия в рамках празднования 80-летия атомной промышленности

В столице пройдут мероприятия в рамках празднования 80-летия атомной промышленности

В рамках празднования юбилея атомной промышленности Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Госкорпорация «Росатом» организуют серию познавательных мероприятий для москвичей и гостей столицы .

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