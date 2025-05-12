В столице пройдут мероприятия в рамках празднования 80-летия атомной промышленности

В рамках празднования юбилея атомной промышленности Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Госкорпорация «Росатом» организуют серию познавательных мероприятий для москвичей и гостей столицы .
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