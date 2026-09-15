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Царьград

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В ЕС похолодели после этих слов: Лаврову хватило процитировать Путина

В ЕС похолодели после этих слов: Лаврову хватило процитировать Путина

Sohu: Лавров вызвал переполох в EC, внезапно процитировав Путина. Озвученное министром заявление "заставило похолодеть всю Европу".

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