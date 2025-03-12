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ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

Ряд СМИ сообщили о том, что на самом верху идёт подготовка силовиками ряда последовательных мероприятий в отношении нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Либо НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ.
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5 час.
Надежда Минаева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не &quot;кормить&quot; и защищать свое коренное население страны, то будете кормить чужое! А своего населения НЕ БУДЕТ! И СТРАНЫ НЕ БУДЕТ! Понимают ли это в правительстве и госдуме?????
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2 час.
Юра Терских
Дума   курирует   мигрантов   ,  а   пацаны   гибнут.  Не  пора   ли   везде   наводить  порядок  , ввести   убойную статью, полную конфискацию  ,но  правительство на   это   не   пойдет  , им  не  выгодно
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1 час.
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