Ряд СМИ сообщили о том, что на самом верху идёт подготовка силовиками ряда последовательных мероприятий в отношении нелегальных мигрантов.
ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
Либо НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ.
Ответить
5 час.
Надежда Минаева
Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не "кормить" и защищать свое коренное население страны, то будете кормить чужое! А своего населения НЕ БУДЕТ! И СТРАНЫ НЕ БУДЕТ! Понимают ли это в правительстве и госдуме?????
Ответить
2 час.
Юра Терских
Дума курирует мигрантов , а пацаны гибнут. Не пора ли везде наводить порядок , ввести убойную статью, полную конфискацию ,но правительство на это не пойдет , им не выгодно
Ответить
1 час.
Свежие комментарии