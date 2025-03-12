ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор

Надежда Минаева

Есть поговорка: если не кормить свою армию, то будете кормить чужую. И это верно! НО, если не "кормить" и защищать свое коренное население страны, то будете кормить чужое! А своего населения НЕ БУДЕТ! И СТРАНЫ НЕ БУДЕТ! Понимают ли это в правительстве и госдуме?????