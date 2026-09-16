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Мировое обозрение

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«Масштабная война возможна»: Политолог допустил захват США островов в Ормузском проливе

«Масштабная война возможна»: Политолог допустил захват США островов в Ормузском проливе

Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о переходе иранского конфликта в новую фазу могут обернуться не очередным раундом точечных ударов, а полноценной масштабной войной.

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