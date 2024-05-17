США могут разрешить Киеву наносить удары по России из американского оружия

ВАШИНГТОН, 17 мая, ФедералПресс. Позиция Украины в ходе спецоперации становится все опаснее, толкая Киев и Вашингтон на более рискованные действия, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии