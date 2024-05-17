США могут разрешить Киеву наносить удары по России из американского оружия

ВАШИНГТОН, 17 мая, ФедералПресс. Позиция Украины в ходе спецоперации становится все опаснее, толкая Киев и Вашингтон на более рискованные действия, включая снятие Вашингтоном запрета на нанесение ударов американским оружием по территории РФ.