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Иркутск Сегодня

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Житель Барнаула вернет жителю Приангарья похищенные мошенниками 988 тысяч рублей через суд

Тайшетская межрайонная прокуратура добилась в суде взыскания более 1,1 млн рублей в пользу 55-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников.

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