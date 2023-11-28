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Ученые обнаружили на полюсе Меркурия неизвестные объекты

Ученые обнаружили на полюсе Меркурия неизвестные объекты

Некоторые астрономы полагают, что полюс планеты скрывает подземные соляные ледники. © NASA Как передает портал The Planetary Science Journal, специалисты обнаружили на полюсе Меркурия странные объекты, которые могут свидетельствовать о наличии на планете подземных соляных ледников, сформировавшихся свыше миллиарда лет назад.

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