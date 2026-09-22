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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Дюрен оценивает себя выше, чем близнецов Томпсонов

Как сообщает The Athletic, заключение « Детройтом » соглашения с Осаром Томпсоном на 5 лет и 155 миллионов долларов добавило новый контекст в переговоры по контракту Джейлена Дюрена .

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