Западные СМИ: Patriot для Киева – очередная зрада Зеленский так долго выпрашивал у Вашингтона ракеты для комплексов ПВО Patriot, что Трамп в конце концов пообещал передать Киеву не просто ракеты, а лицензию на их производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии