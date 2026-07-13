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Славянская доктрина

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Западные СМИ: Patriot для Киева – очередная зрада

Западные СМИ: Patriot для Киева – очередная зрада

Западные СМИ: Patriot для Киева – очередная зрада Зеленский так долго выпрашивал у Вашингтона ракеты для комплексов ПВО Patriot, что Трамп в конце концов пообещал передать Киеву не просто ракеты, а лицензию на их производство.

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