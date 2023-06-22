Происхождение патрона 5,45 мм для автоматов и пулемётов Калашникова: почему решили заменить калибр 7,62 мм

Разработка патрона калибра 7,62х39 мм стартовала еще в 1943 году. Правда, изначально планировалось создание боеприпаса несколько иного формата 7,62х41.
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