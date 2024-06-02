Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Элеонора Коган
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Необычный “лебедь” из знаменитого балета.

Необычный “лебедь” из знаменитого балета.

Попугай по имени Джерри конечно не лебедь! Но под “Лебединое озеро” танцует не хуже солистов Большого театра! Не верите? Убедитесь сами! Источник The post Необычный “лебедь” из знаменитого балета.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Какая прелесть!!!  Обожаю этих птиченек!!!
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15 час.
Элеонора Коган
Прелесть неотразимая!!!Чудо просто, супер!!!И так музыкально и ритмично!!! И такой милый!!!!
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13 час.
Элеонора Коган
😇😅😇😆
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13 час.

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